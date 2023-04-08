



Нетаниягу – министрам: Израиль должен избегать эскалации на нескольких фронтах

Израиль стремится избежать более широких конфликтов на нескольких фронтах и ​​уйти от серьезной эскалации в Ливане, Газе, Восточном Иерусалиме и в ПА, передал, премьер-министр Биньямин Нетаниягу министрам в пятницу во время встречи.



На консультативной встрече с министром обороны Йоавом Галантом, министром иностранных дел Эли Коэном, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и высокопоставленными представителями службы безопасности Нетаньяху сказал, что Израиль должен избегать втягивания в конфронтацию и широкомасштабные конфликты. и выступить единым фронтом после нескольких месяцев внутренних потрясений, вызванных попытками его правительства провести судебную реформу и другими спорными действиями коалиции.



“У нас достаточно споров по другим вопросам, нам бросают вызов отовсюду, нам нужно избегать ненужных ссор внутри правительства”, – сказал премьер, добавив, что коалиция должна демонстрировать силу и единство.