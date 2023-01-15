



Нетаниягу: "Миллионы избирателей выбрали судебную реформу"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства, отреагировал на антиправительственные протесты, прошедшие в субботу.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Два месяца назад в Израиле прошла огромная демонстрация, мать всех демонстраций. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы проголосовать на выборах. Одним из главных вопросов, за который они голосовали, было реформирование системы правосудия", - заявил Нетаниягу.



Он добавил: "В последние дни я слышал попытки заявить, что общественность не знала, за что они голосуют. Итак, вот цитата, одна из многих, от меня и моих друзей из избирательной кампании, это моя цитата: "Мы внесем необходимые коррективы в судебную систему с учетом и ответственностью. Мы собираемся исправить систему, спасти ее, а не разрушить".



"Я и мои друзья, многие из которых сидят за столом, говорили об этом бесчисленное количество раз, и миллионы граждан, голосовавших за правый лагерь, знали о намерении провести комплексную реформу судебной системы. Более того, от нас этого требовали. Все, кто был на наших предвыборных съездах, в центрах городов, в кварталах, мы слышали голоса, поднимавшиеся из толпы. Также многие из тех кто не голосовал за нас знали и соглашались что необходимо было внести фундаментальные коррективы в судебную систему. Действительно, этот призыв на протяжении многих лет исходил от длинной череды министров правительства со всего политического спектра", - подчеркнул глава израильского правительства.



В то же время Биньямин Нетаниягу отметил, что стремится к предметному обсуждению реформы.



"На самом деле то, что мы стремимся сделать, это восстановить баланс между ветвями, существовавший в Израиле 50 лет и существующий сегодня во всех западных демократиях. Поэтому нам необходимо провести предметную, глубокую, серьезную дискуссию в комитете по законодательству, в конституционном комитете Кнессета и не увлекайтесь зажигательными лозунгами гражданской войны и разрушения государства", - заявил он.