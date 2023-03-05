



Нетаниягу: Лидеры протестов добиваются конституционного кризиса



В начале заседания кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал протесты против правовой революции.



Нетаниягу сказал: "При размежевании блокирование дорог считалось настолько серьезным правонарушением, что юридический советник в то время сказал, что за это следует приговаривать к тюремному заключению сроком до 20 лет. Но сейчас, в период протестов против правовой реформы мы видим, как переходят всякие границы, включая осаду с угрозами моей жене в парикмахерской".



По его словам, "опасная группа, возглавляющая эти меры, хочет свергнуть правительство и вызвать конституционный кризис. Я призываю оппозицию присоединиться ко мне и призвать к спокойствию".