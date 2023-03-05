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Нетаниягу: Лидеры протестов добиваются конституционного кризиса
05.03.2023 13:10 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу: Лидеры протестов добиваются конституционного кризиса


В начале заседания кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал протесты против правовой революции.

Нетаниягу сказал: "При размежевании блокирование дорог считалось настолько серьезным правонарушением, что юридический советник в то время сказал, что за это следует приговаривать к тюремному заключению сроком до 20 лет. Но сейчас, в период протестов против правовой реформы  мы видим, как переходят всякие границы, включая осаду с угрозами моей жене в парикмахерской". 

По его словам, "опасная группа, возглавляющая эти меры, хочет свергнуть правительство и вызвать конституционный кризис. Я призываю оппозицию присоединиться ко мне и призвать к спокойствию".

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