



Нетаниягу: Лидеры протеста топчут израильскую демократию, а не меня

Лидеры протестов против предложенных правительством судебных реформ попирают демократию, не позволяя избранным представителям Израиля проводить свою политику, сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в заявлении для прессы перед еженедельным собранием фракции “Ликуд” в понедельник.



“Они не принимают итогов выборов, не принимают решения большинства, не осуждают призывы убить премьер-министра и его семью, блокируют дороги и призывают к гражданскому неповиновению, без стыда призывают к гражданской войне, а за кровь на улицах они агрессивно угрожают членам Кнессета”, – сказал Нетаньяху.



“Они говорят о высоких ценностях, правах меньшинств и отдельных лиц, в то время как сами попирают права ребенка с особыми потребностями и права избранного представителя”, – добавил премьер, имея в виду попытку протестующих рано утром в понедельник помешать члену Кнессета от Ликуда Тали Готлиб выйти утром из дома с дочерью.



Затем Нетаниягу раскритиковал запрет юридического советника публично говорить о реформах из-за конфликта интересов в отношении его продолжающихся уголовных обвинений.



“Вот как выглядит новая израильская демократия – не уважать большинство, пытаться блокировать голоса, не позволять высказываться”, – сказал Нетаньяху. “Поэтому я говорю, пора заканчивать с этим театром абсурда”.



По словам премьер-министра, есть много представителей оппозиции, которые готовы вступить в переговоры, но “боятся хулиганов в своих лагерях”.



“В любом случае одно не изменится – народ реализовал свое право голоса на выборах, и народные представители реализуют свое право голоса здесь, в израильском Кнессете. Это называется демократией”, – заключил глава правительства.