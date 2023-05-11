



Нетаниягу о передовых разведывательных возможностях ЦАХАЛа

Премьер-министр Нетаниягу заявил вчера вечером, что развитие передовых разведывательных и оперативных возможностей позволило Израилю атаковать лидеров террористических организаций в нужный момент.



“Наше послание лидерам террористов ясно: создано новое уравнение. Мы видим вас, где бы вы ни были, и вы не можете спрятаться. Мы выберем, где и когда атаковать вас”, – сказал премьер-министр.



Нетаниягу похвалил ЦАХАЛ и службы безопасности и высоко оценил стойкость, проявленную гражданами Израиля.



“Мы вместе отправились на эту операцию и вместе победим”, – сказал он.

