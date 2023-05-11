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Нетаниягу о передовых разведывательных возможностях ЦАХАЛа
11.05.2023 12:28 Наталья Богинская

Нетаниягу о передовых разведывательных возможностях ЦАХАЛа

Премьер-министр Нетаниягу заявил вчера вечером, что развитие передовых разведывательных и оперативных возможностей позволило Израилю атаковать лидеров террористических организаций в нужный момент.

“Наше послание лидерам террористов ясно: создано новое уравнение. Мы видим вас, где бы вы ни были, и вы не можете спрятаться. Мы выберем, где и когда атаковать вас”, – сказал премьер-министр.

Нетаниягу похвалил ЦАХАЛ и службы безопасности и высоко оценил стойкость, проявленную гражданами Израиля. 

“Мы вместе отправились на эту операцию и вместе победим”, – сказал он.
 

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