



Нетаниягу лично поздравил индийского коллегу с успехом на Луне

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил своему индийскому коллеге Наренде Моди, чтобы поздравить его с успешной посадкой космического модуля на Луне.



Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.



"Отличная работа! Вы достигли исторического достижения для Индии и всего мира. Поздравляю от всего сердца и от всех граждан Израиля", — сказал Нетаниягу.



В ответ Моди передал премьер-министру наилучшие пожелание в преддверии Рош ха-Шана и пригласил его с официальным визитом в Индию.