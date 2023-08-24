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Нетаниягу лично поздравил индийского коллегу с успехом на Луне
24.08.2023 19:36 Алина Груднева

Нетаниягу лично поздравил индийского коллегу с успехом на Луне

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил своему индийскому коллеге Наренде Моди, чтобы поздравить его с успешной посадкой космического модуля на Луне.

Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

"Отличная работа! Вы достигли исторического достижения для Индии и всего мира. Поздравляю от всего сердца и от всех граждан Израиля", — сказал Нетаниягу.

В ответ Моди передал премьер-министру наилучшие пожелание в преддверии Рош ха-Шана и пригласил его с официальным визитом в Индию.

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