



Нетаниягу: ЛГБТ-сообществу не причинят вреда

Председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу осудил заявление депутата Кнессета Орит Струк относительно ЛГБТ-сообщества.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 25 декабря.



25 декабря Струк отреагировала на закон о дискриминации. Она сказала, что врачей не стоит заставлять оказывать лечение, "противоречащее его религиозной позиции".



"Слова депутата Орит Струк неприемлемы для меня и моих друзей из партии "Ликуд". Коалиционные соглашения не позволяют дискриминировать людей, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, или нарушать их права на получение услуг, какими пользуется любой гражданин государства Израиль", - сказал Нетаниягу.



По его словам, ЛГБТ-сообществу или правам любого гражданина в Израиле "не будет причинен вред".



