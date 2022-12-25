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Нетаниягу: ЛГБТ-сообществу не причинят вреда
25.12.2022 16:05 Алина Груднева

Нетаниягу: ЛГБТ-сообществу не причинят вреда

Председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу осудил заявление депутата Кнессета Орит Струк относительно ЛГБТ-сообщества.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 25 декабря.

25 декабря Струк отреагировала на закон о дискриминации. Она сказала, что врачей не стоит заставлять оказывать лечение, "противоречащее его религиозной позиции".

"Слова депутата Орит Струк неприемлемы для меня и моих друзей из партии "Ликуд". Коалиционные соглашения не позволяют дискриминировать людей, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, или нарушать их права на получение услуг, какими пользуется любой гражданин государства Израиль", - сказал Нетаниягу.

По его словам, ЛГБТ-сообществу или правам любого гражданина в Израиле "не будет причинен вред".

 

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