



Нетаниягу: Левые атаковали евреев во время молитвы



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал беспорядки в Тель-Авиве в Йом Кипур.



Нетаниягу сказал: "Народ Израиля стремился объединиться в Йом Кипур, прося прощения, прощения и единства между нами. К нашему изумлению, именно в Еврейском Государстве, в самый святой для еврейского народа день, левые демонстранты устроили беспорядки против евреев во время их молитвы. Похоже, что для левых экстремистов не существует ни границ, ни норм, ни оговорок для ненависти. Я, как и большинство израильских граждан, не приемлю этого. Такому насилию нет места среди нас".