Новости » Политика
Нетаниягу: Лапид и Ганц поддались шантажу "Хизбаллы"
11.10.2022 08:13 Алина Груднева

Нетаниягу: Лапид и Ганц поддались шантажу "Хизбаллы"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу вновь раскритиковал правительство из-за соглашения с Ливаном. 

 
"Скрывая от граждан Израиля и Кнессета Лапид и Ганц поддались шантажу Хизбаллы. Они передают стратегические активы Государства Израиль Хизбалле", - сказал он.
 
По словам Нетаниягу, "Хизбалла" будет использовать миллиарды от продажи газа для вооружения ракетами, направленными против граждан Израиля, а Иран расположится рядом с Рош ха-Никрой, напротив израильских газовых месторождений.
 
"У этого слабого дилетантского правительства переходного периода нет мандата на тайное принятие такого опасного решения, всего за несколько дней до выборов", - резюмировал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы