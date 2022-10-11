



Нетаниягу: Лапид и Ганц поддались шантажу "Хизбаллы"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу вновь раскритиковал правительство из-за соглашения с Ливаном.

"Скрывая от граждан Израиля и Кнессета Лапид и Ганц поддались шантажу Хизбаллы. Они передают стратегические активы Государства Израиль Хизбалле", - сказал он.

По словам Нетаниягу, "Хизбалла" будет использовать миллиарды от продажи газа для вооружения ракетами, направленными против граждан Израиля, а Иран расположится рядом с Рош ха-Никрой, напротив израильских газовых месторождений.

"У этого слабого дилетантского правительства переходного периода нет мандата на тайное принятие такого опасного решения, всего за несколько дней до выборов", - резюмировал он.