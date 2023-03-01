



Нетаниягу: Лапид добивается анархии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил лидера оппозиции Яира Лапида в стремлении к анархии в Израиле.



Таким образом он прокомментировал массовые беспорядки и столкновения между протестующими против правовой реформы и полицией в Тель-Авиве.



"Яир Лапид не ответил на наши призывы к диалогу. Он просто хочет вызвать правительственный и конституционный кризис. Благодаря этому он хочет добиться дальнейших выборов. Никто не хочет доводить страну до анархии", - сказал Нетаниягу.



По словам премьера, перед правительством поставлены большие задачи.



"Пора остановить эту анархию", - подчеркнул он.

