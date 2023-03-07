



Нетаниягу: кто поднимет на нас руку - поплатится

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал ликвидацию террориста, ответственного за убийство двух братьев в Хавара.



Соответствующее заявление он сделал после официального сообщения ЦАХАЛа о рейде в Дженине.



"Мы ликвидировали террориста, который хладнокровно убил братьев Гилеля и Ягеля Янив, светлая им память. Я отдаю честь нашим силам безопасности и желаю выздоровления раненым среди наших бойцов", - подчеркнул он.



Нетаниягу в очередной раз сделал предупреждение террористам.



"Я раз за разом говорю: тот, кто поднимет на нас руку - заплатит за это", - резюмировал он.

