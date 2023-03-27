



Нетаниягу: крайнее меньшинство готово разорваться страну на части

Вечером, 27 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к нации со специальным заявлением относительно правовой реформы.



Комментируя продолжающиеся акции протеста, он сказал, что "крайнее меньшинство разжигает войну".



"Крайнее меньшинство готово разорвать страну на части. Он применяет насилие, угрожает причинить вред избранным должностным лицам, разжигают братоубийственную войну и призывают к неповиновению", - сказал он.



Нетаниягу потребовал от руководителей силовых ведомств решительно противостоять феномену отказа от военной службы.

