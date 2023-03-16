



Нетаниягу: компромисс президента - это большая упущенная возможность



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил сегодня (в четверг) журналистам в Берлине, что план президента Ицхака Герцога - это "большая упущенная возможность". В беседе с журналистами в Берлине Нетаниягу добавил, что "это не план народа, и я не уверен, что это план половины народа".



"Я внимательно отношусь к тому, что происходит в народе", - сказал он израильским журналистам, - "но мы должны принести что-то, что соответствует полученному нами мандату, и мы сделаем это ответственно".



Нетаниягу также называет предложение президента Ицхака Герцога о судебной реформе "крупной упущенной возможностью".



"То, что было представлено президенту от коалиции в отношении назначения судей, предусматривало двухэтапную структуру - немедленное исправление в какой-то степени, а затем баланс после этого", - продолжает он. "Президент услышал эти вещи и, к сожалению, отмахнулся от них".