



Нетаниягу к Рош ха-Шана: нас ждут серьезные вызовы и возможности в новом году

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал видеообращение к народу Израиля по случаю Рош ха-Шана.



"Хорошего и сладкого нового года. Я желаю всем нам больше единства и меньше раскола. При демократии всегда возникают разногласия, но мы должны помнить, что мы - один народ, одна страна, одна армия, с общим прошлым и будущим", - сказал Нетаниягу.



По словам главы правительства, нужно достичь согласия. Он выразил надежду на то, что это, в конечном итоге, произойдет.



"В следующем году нас ожидают серьезные вызовы и исторические возможности. Прежде всего, в сфере безопасности. Мы наносим удары по врагам, непрерывно боремся с террором, чтобы позаботиться о вашей безопасности. Во-вторых, у нас есть большая возможность достижения мира. После того, как мы подписали 4 исторических мирных соглашений, мы продолжаем работать над кругом мира", - добавил он.



Третьей задачей на следующий еврейский год Нетаниягу назвал борьбу с дороговизной жизни. По его словам, предпринимаются меры, которых не было на протяжении 70 лет.



"Что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля. Мы откроем рынок для десятков тысяч европейских товаров по тем же ценам. Вы все прочувствуете на собственном кармане. В-четвертых, искусственный интеллект. Мы действуем, чтобы гарантировать, что Израиль будет среди мировых лидеров в сфере ИИ. Я хочу использовать эти технологии для создания равных возможностей для израильских детей. Хочу пожелать вам, чтобы худшее ушло, и начался новый благословенный год", - резюмировал он.