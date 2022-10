Нетаниягу: "изральское оружие оказалось в руках у Ирана"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в интервью американскому телевидению признался, что оружие, поставляемое Израилем иностранным правительствам, использовалось на поле боя против бойцов ЦАХАЛа.



Отвечая на вопрос, касательно украинского запроса на израильские системы ПВО, Нетаниягу заявил, что "оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге оказывается в руках Ирана и используется против нас".



"Это случалось снова и снова", — добавил политик.



В качестве примера он привел инцидент на сирийской стороне Голанских высот, когда ЦАХАЛ "столкнулся с оружием израильского производства" в месте, "где мы пытаемся помешать Ирану открыть против нас второй ливанский фронт, второй террористический фронт".



Предполагается, что Нетаниягу имел в виду случившееся в 2016 году, когда технология беспилотника, которая была продана России, была затем продана Ирану, а он, в свою очередь, направил технологию против Израиля.



On @JoeNBC, eliding response on Israel/Ukraine, Netanyahu admits Israeli arms sales to Russia have boomeranged: He alludes to 2016 event in which an Israeli Searcher-Forpost drone bought by Russia was used by Iran against IDF. Great catch by @TalSchneider. pic.twitter.com/qtCNAboFj6