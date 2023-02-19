



Нетаниягу: Израиль ведет борьбу на двух основных фронтах

В настоящее время Израиль сражается сразу на двух основных фронтах - с террором и Ираном.



Такое заявление на заседании правительства 19 февраля сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"На фронте борьбы с террором, в дополнение к действиям и законам, которые мы продвигаем против террористов и их ближайшего окружения, мы также активно боремся с подстрекательством", - отметил он.



Как сообщалось ранее, Нетаниягу объявил, что договорился с министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром о создании "специальной оперативной группы по борьбе с подстрекателями к убийствам".



"На иранском фронте мы не перестаем действовать по той простой причине, что акты агрессии со стороны Ирана не прекращаются. На прошлой неделе Иран вновь атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе и нанес ущерб международной свободе судоходства. Вчера Иран атаковал американскую базу в Сирии. Иран продолжает отправлять далеко за пределы своих границ смертоносное оружие, которое используется против множества ни в чем не повинных мирных жителей", - подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, Иран беспрестанно пытается вредить Государству Израиль и его гражданам в разных частях мира. Он пообещал, что атаки Исламской Республики не вынудят израильтян опустить руки.



"Мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием и не допустим, чтобы он обосновался на нашей северной границе. Мы делаем и будем делать все, чтобы защитить наших граждан. Мы жестко реагируем, когда на нас нападают. Хочу подчеркнуть также, что Иран пытается наносить нам не только физический ущерб. Он пытается подорвать наш национальный дух, разрушить нашу сплоченность как народа", - отметил глава правительства.



Напомним, что Нетаниягу, комментируя слова генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы о том, что протесты против правовой реформы, бушующие в Израиле, являются показателем того, что израильское общество разрушается, сказал, чтобы тот даже не рассчитывал на гражданскую войну в Еврейском Государстве.