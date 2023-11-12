



Нетаниягу: Израиль сражается за весь свободный мир

В воскресенье, 12 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в комплексе “Кирия” в Тель-Авиве двухпартийную делегацию Палаты представителей США, которую возглавил председатель комитета по внешней политике Майкл Маккол.



Главе израильского правительства были представлены резолюции о поддержке Еврейского Государства, его права на самозащиту и уничтожение ХАМАСа.



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"Это выражение воли, решимости и моральной ясности американского народа, переданное его представителями. Мы благодарим вас от всего сердца. Мы говорим, что лучше поддержки Израиля может быть только посещение Израиля. Мы ценим то, что вы прибыли сюда и очень ценим вашу поддержку", - поблагодарил Нетаниягу.



По его словам, американский народ, выражая поддержку Израилю, осознает, что речь идет о борьбе цивилизации против варварства, а Еврейское Государство находится на переднем крае этой борьбы.



"Израиль сражается против этих варваров не только за себя, но и за США, за свободный мир и надежду на прогресс", - подчеркнул Нетаниягу.