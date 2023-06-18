



Нетаниягу: Израиль "полон решимости" помешать Ирану получить ядерное оружие

Посещая штаб-квартиру Israel Aerospace Industries, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь заявляет о своем неприятии любой промежуточной ядерной сделки между Соединенными Штатами и Ираном.



"Мы полны решимости помешать Ирану разработать ядерное оружие", — говорит Нетаниягу, стоя перед множеством ракет и систем вооружения.



Премьер сделал это заявление во время посещения завода Israel Aerospace Industries недалеко от аэропорта Бен-Гурион, где он сказал, что был "очень впечатлен оборонительными и наступательными возможностями, которые мы разрабатываем".

