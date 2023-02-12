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Нетаниягу: Израиль ответит террористам в нужное время
12.02.2023 15:26 Алина Груднева

Нетаниягу: Израиль ответит террористам в нужное время

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе совещания с министрами сделал заявление относительного ночного ракетного обстрела, осуществленного из Газы.

Об этом сообщает "Кан".

По данным общественного вещателя, глава правительства сказал, что "Израиль ответит в нужное время".

Уточняется, что такое заявление он сделал в ответ на критику со стороны министров от "Оцма Йехудит" Ицхака Вассерлауфа и Амихая Элиягу, которые потребовали ответа на ракетный обстрел.

Как сообщалось ранее, сегодня Нетаниягу созывает совещание военно-политического кабинета, чтобы провести подготовку к более широкой операции против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.

 

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