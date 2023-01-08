



Израиль осуждает убийства граждан Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил продолжающиеся репрессии в Иране и казни демонстрантов, протестующих против иранского режима.



Об этом он сказал 8 января на заседании правительства.



По словам Нетаниягу, в конце прошлой недели режим в Иране казнил двух молодых граждан, выступавших против тирании.



"Мы отдаем честь иранским гражданам, которые героически отстаивают свою свободу. Они жертвуют своими жизнями в борьбе за основные гражданские права, они раскрывают всему миру истинное безобразное лицо репрессивного режима в Тегеране, режима, который угрожает своим гражданам, странам региона и миру во всем мире", - сказал Нетаниягу.



Глава израильского правительства подчеркнул, что уже 20 лет говорит об опасности иранского режима.



"К счастью, все больше и больше людей и правительств во всем мире понимают это", - резюмировал он.

