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Израиль осуждает убийства граждан Ирана
08.01.2023 19:17 Алина Груднева

Израиль осуждает убийства граждан Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил продолжающиеся репрессии в Иране и казни демонстрантов, протестующих против иранского режима.

Об этом он сказал 8 января на заседании правительства.

По словам Нетаниягу, в конце прошлой недели режим в Иране казнил двух молодых граждан, выступавших против тирании.

"Мы отдаем честь иранским гражданам, которые героически отстаивают свою свободу. Они жертвуют своими жизнями в борьбе за основные гражданские права, они раскрывают всему миру истинное безобразное лицо репрессивного режима в Тегеране, режима, который угрожает своим гражданам, странам региона и миру во всем мире", - сказал Нетаниягу.

Глава израильского правительства подчеркнул, что уже 20 лет говорит об опасности иранского режима.
 
"К счастью, все больше и больше людей и правительств во всем мире понимают это", - резюмировал он.
 

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