



Нетаниягу: Израиль не связан какой-либо сделкой США с Ираном

Выступая в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил во вторник, 13 июня, что Израиль не будет связан какой-либо сделкой, заключенной Соединенными Штатами с Ираном, и Израиль сделает все, что в его силах, чтобы защитить себя.



“Наши возражения против возврата к первоначальной ядерной сделке 2015 года эффективны, но все еще есть некоторые разные точки зрения, даже по незначительным вопросам, и мы их не скрываем”, – сказал он.



“Международное положение и положение Израиля в сфере безопасности являются прямым результатом нашей силы – наших военных технологий, за счет выделения бюджетов, предоставленных нашей экономической политикой. Сочетание этих факторов способствует региональным союзам и соглашениям со странами по всему миру, включая сверхдержавы”, – подчеркнул премьер.



“Нам бросает вызов самая мощная гегемония в регионе – Иран, который занял место, освобожденное арабским миром, ранее стремившимся к нашему уничтожению”, – сказал Нетаниягу. “Наша политика направлена ​​не только на расширение круга мира, но и на блокирование Ирана и его ядерной программы. Наша позиция ясна – никакая сделка с Ираном не будет иметь обязательной силы для Израиля, который сделает все, чтобы защитить себя”.



“С одной стороны, мы работаем над тем, чтобы заблокировать Иран, а с другой, мы быстро работаем над расширением круга мира”, – отметил глава правительства перед началом секретных обсуждений в комитете.