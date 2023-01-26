



Нетаниягу: Израиль не стремится к эскалации, но готов к любому сценарию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заверил, что Израиль не стремится к эскалации.



Таким образом он прокомментировал заявления террористов и осуждение со стороны соседних стран относительно сегодняшнего рейда ЦАХАЛа в Дженине.



Заявление Нетаниягу сделал по итогам экстренного совещания с министрами и высокопоставленными представителями силовых ведомств относительно угроз в сфере безопасности.



Премьер-министр похвалил израильские силы безопасности, участвовавшие в операции против палестинской ячейки "Исламского джихада", которая планировала крупные террористические атаки в Израиле. Как сообщалось ранее, в ходе рейда были убиты девять палестинцев.



"Нетаниягу дал понять, что Израиль не стремится к эскалации, но поручил силам безопасности подготовиться к любому сценарию на различных аренах, чтобы обеспечить безопасность граждан страны. Везде, где Палестинская автономия не выполняет свои полномочия в сфере безопасности, мы будем вынуждены вмешиваться и препятствовать террористическим атакам", — сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра.