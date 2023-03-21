



Нетаниягу: Израиль не может существовать без армии и солдат

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант посетили призывной пункт "Мейтав" в Тель-ха-Шомер.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, они встретились с новобранцами бригады "Голани" и подразделений, несущих службу на контрольно-пропускных пунктах.



Нетаниягу и Галант выдали призывникам обмундирование и военное снаряжение.



"Сегодня вы фактически стали солдатами. Наша страна не может существовать без армии, и не может существовать без солдат. Призываясь в армию, вы призываетесь защищать наследие наших отцов. И это не просто высокие слова", - сказал Нетаниягу.



По его словам, самое ужасное из произошедшего за всю историю еврейского народа – это то, что израильтяне утратили способность защищать себя.



"Поэтому тысячелетиями поколения евреев были подобны листьям, гонимым ветром. Нас убивали. Еврейский народ, по сути, вырезали в изгнании, а сделать мы ничего не могли. Когда мы воссоздали Государство Израиль, то создали обороноспособность. Наша обороноспособность – это вы, каждый из вас. Это большое изменение", - подчеркнул он.



Премьер-министр в очередной раз повторил, что те, кто хочет уничтожить Израиль, никуда не исчезли.



"Они меняют личину, видоизменяются и приходят снова. Речь об Иране и его сателлитах. Что изменилось, так это наша способность сражаться с ними. Разумеется, я хочу, чтобы вы берегли страну, но более всего берегли друг друга", - резюмировал он.

