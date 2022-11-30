



Нетаниягу: "Израиль не будет управляться по законам Талмуда"

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу дал интервью Common Sense, в котором назвал опасения по поводу его союзников "необоснованными".



Об этом сообщает Times of Israel.



"Основную политику или главенствующую политику правительства определяет "Ликуд" и, честно говоря, я. Я думаю, что имею более чем скромное влияние на это. Я часто слышал эти роковые прогнозы, но ни один из не материализовался. Я поддерживал демократический характер Израиля. Я поддерживал израильские традиции. Этот Израиль не будет управляться по законам Талмуда. Мы не собираемся запрещать ЛГБТ-форумы. Как вы знаете, моя точка зрения на это резко отличается, мягко говоря. Мы останемся страной законов", - заявил Нетаниягу.