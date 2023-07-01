



Нетаниягу: Израиль должен “сокрушить” амбиции государства. Палестинцы в ярости

Палестинские официальные лица возмущены сообщениями о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в понедельник комитету Кнессета, что он против независимого палестинского государства, но также не заинтересован в упадке Палестинской автономии. Надежды палестинцев на создание суверенного государства “должны быть развеяны”, сказал Нетаниягу членам комитета Кнессета на закрытом заседании о планах своего правительства в отношении возможного ухода президента ПА Махмуда Аббаса.



“Мы готовимся к периоду после Махмуда Аббаса”, – сказал премьер, добавив, что Израилю “нужна Палестинская автономия. Мы не должны позволить ей рухнуть”.



Премьер-министр Израиля заявил, что его правительство готово предложить экономическую поддержку ПА, базирующейся в городе Рамалла. Замечания Нетаниягу прозвучали в новостной радиопрограмме общественной телерадиокомпании “КАН-11”.



В официальном ответе министр по гражданским делам ПА Хусейн аль-Шейх отверг замечания Нетаниягу.



“Роль Палестинской администрации заключается в реализации палестинского национального проекта свободы, независимости и защиты палестинского народа”, – сказал аль-Шейх. “ПА не имеет и не примет ничего, кроме этой национальной и исторической роли”.



Заявления Нетаниягу вызвали всеобщее возмущение в палестинских политических кругах. Набиль Абу Рудейнех, пресс-секретарь Аббаса, заявил, что создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является единственным решением для достижения долгосрочной безопасности и стабильности.



“Возможно, Нетаниягу не надеется на крах ПА, по крайней мере публично, но его цель ясна: сделать ее настолько слабой, насколько это возможно”, – сказал Рудейнех, настаивая, что ПА – это “национальное достижение, которое никто не может изменить".



“Альтернативой коллапсу ПА является хаос, и это будет означать конец соглашений Осло и любого мирного процесса”, – продолжил он. “Мы знаем, чего хотим, но Израиль, кажется, не может заставить себя ясно и публично сказать, чего он хочет. Мы во власти тех, кто контролирует правительство, чья главная цель – успокоить свою электоральную базу”.



Американский эксперт по делам Палестины Хасан Аввад заявил, что крах ПА “неизбежен”, поскольку его эффективность “мрачна”.



“Израиль увеличивает расширение своих поселений, что делает невозможным создание палестинского государства. Политического горизонта нет, и палестинцы не видят света в конце туннеля”, – сказал Аввад.



Ахмад Рафик Авад, президент Центра изучения Иерусалима в университете Аль-Кудс, считает, что “Нетаниягу никогда не был сторонником решения о создании двух государств”. Теперь, по его словам, Нетаниягу “наконец-то раскрыл свою настоящую стратегию: он не серьезно относится к созданию соседнего палестинского государства”. Однако, “в отличие от министров в его правительстве, которые призвали положить конец правлению ПА в некоторых частях Нетаниягу не хочет, чтобы власть в Рамалле исчезла”. Вместо этого, говорит Авад, Нетаньяху хочет, чтобы “ПА помогла Израилю управлять оккупацией и поддерживать статус-кво”.



По словам Авада, власти в Рамалле “помогли обелить израильскую оккупацию в юридическом, моральном и финансовом плане. Нетаниягу хочет агента, который делает грязную работу для Израиля, и ПА делает часть этого”.



Мойен Оде, специалист по делам Палестины, правам человека и международному праву полагает, что “в замечаниях Нетаниягу на самом деле нет ничего нового”.



“Израиль всегда считал ПА “субподрядчиком”, отвечающим за повседневные нужды палестинцев и некоторые проблемы безопасности Израиля. Это также предлагает Израилю освобождение от международного давления, чтобы поддерживать видимость политических переговоров и удовлетворять некоторые потребности палестинцев” , – говорит Оде. “Однако теперь Нетаниягу прямо сказал, что Палестинская администрация – это конечная цель, а не шаг к возможному палестинскому государству, как предполагали другие после Осло”.



“Конечно, политика и действия всех израильских правительств всегда были в этом направлении”, – продолжает он. “Палестинская администрация не смогла объединить палестинцев, и ее судьба всегда была связана с Израилем в большинстве или даже во всех отношениях. Власти не могут выжить без израильской и международной поддержки и финансирования, оставаясь заложниками их помощи”.