



Нетаниягу изменит закон и разрешит выдвижение расистских кандидатов в Кнессет

Партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявила в воскресенье,25 декабря, что поддерживает планы по отмене закона, запрещающего лицам, поддерживающим террор и расизм, баллотироваться в Кнессет, заявив, что он неэффективен.



Действующий закон “не мешает расистам и сторонникам терроризма баллотироваться в Кнессет”, говорится в заявлении партии “Ликуд”. И теперь законодательство будет заменено новым законопроектом для устранения предполагаемого неравенства в существующем пункте.



“Поэтому Нетаниягу намерен отменить этот пункт и принять новый закон о борьбе с расизмом и террором, который обеспечит равное и эффективное исполнение как для евреев, так и для арабов”.



Действующий закон, пункт 7а Основного закона гласит, что Кнессет, не делает различий между евреями и арабами. В нем говорится, что ни один кандидат в Кнессет не может отрицать существование Государства Израиль как еврейского и демократического государства, подстрекать к расизму или поддерживать вражеское государство, террористическую группу или любую вооруженную борьбу против государства.



В четверг, 22 декабря, лидер партии “Оцма Иегудит” Итамар Бен-Гвир заявил, что его партия настаивает на отмене запрета, поскольку закон был несправедливо использован против его ультраправых коллег. Трем членам его партии в последние годы суды запретили баллотироваться в Кнессет, ссылаясь на этот закон.



Уходящий премьер-министр Яир Лапид написал в Твиттере: “Я согласен с партией “Ликуд” в том, что действующий закон не помешал расистам и сторонникам терроризма пройти в Кнессет. Бен-Гвиру, например”.



Отвечая на заявление партии “Ликуд”, Бен-Гвир сказал, что ему ничего не известно о каком-либо новом законе, предложенном “Ликудом”, и сказал, что его партия “Оцма Иегудит” хотела бы обсудить предложенный закон и убедиться, что он “не дискриминирует только евреев”.



Он заявил, что готов принять новый закон, запрещающий баллотироваться некоторым арабским и левым политикам.



“Цель аннулирования пункта 7а состоит в том, чтобы остановить несправедливость только по отношению к евреям”, – сказал Бен-Гвир, отметив бывших арабских депутатов Кнессета Хебу Язбак, Ханин Зоаби и Азми Бишару как примеры законодателей, которые, по его мнению, должны были быть дисквалифицированы, но этого не произошло.



“Если “Ликуд” заинтересован в новом законопроекте, мы хотели бы его обсудить. Мы тоже не заинтересованы в расизме в Кнессете, но возражаем против несправедливости и преследования евреев, в то время как ненавистники Израиля, такие как лидер блока "Хадаш-Таал" Айман Уда, могут свободно баллотироваться в парламент”, – заявил Бен-Гвир.

