



Нетаниягу: избирательное правоприменение на акциях протеста - "смертельная рана”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 9 июля, заявил, что политика правоохранительных органов на демонстрациях должна быть единой для всех типов митингов, добавив, что выборочные действия будут “фатальными” для демократии.



В публичных комментариях, сделанных перед началом еженедельного заседания кабинета министров, Нетаниягу объяснил, почему юридический советник Гали Бахарав-Миара и высшие должностные лица полиции, в том числе начальник полиции Коби Шабтай, были специально приглашены для участия в собрании.



Целью, по его словам, было прояснить политику принуждения к демонстрациям.



Бахарав-Миара и Коби Шабтай были вызваны, чтобы внести свой вклад после нескольких месяцев массовых протестов против спорной судебной реформы правительства. Высокопоставленные деятели коалиции все чаще призывают полицию и судебную систему более жестко бороться с демонстрантами.



Высокопоставленные чиновники из Министерства юстиции присутствовали вместе с Бахарав-Миарой на фоне опасений, что коалиция хочет оказать давление на правоохранительные органы, чтобы они подавили протесты.



“Избирательное правоприменение — это смертельная рана для демократии и смертельная травма для верховенства права, и поэтому мы попросили юрисконсульта представить отчет правительству по этому вопросу”, — сказал Нетаниягу.



“В демократической стране невозможно иметь одну политику принуждения к определенной группе людей и другую политику принуждения к другой группе людей”, — заявил он.



По словам Нетаниягу, должностные лица правоохранительных органов и полиции должны были предоставить министрам обновленную информацию о политике “против угроз и нападений на выборных должностных лиц, призывов к гражданским восстаниям и неподчинения закону, блокирования дорог и незаконных забастовок”.



Он подчеркнул, что право на демонстрацию в рамках закона является “священным правом каждого человека и каждой группы людей, и мы решительно осуждаем любое насилие в отношении демонстрантов с той или иной стороны”.



“Хотя правительство не рассматривало возможность ограничения этого права, оно запросило отчет о правоприменительной политике в отношении нарушений закона, которые ущемляют основные права миллионов граждан и которые совершаются почти ежедневно во время демонстрации”, — сказал он.



Нетаниягу обвинил в нарушениях закона блокировку основных транспортных артерий, сбои в работе аэропорта Бен-Гурион, призывы к неуплате налогов, преследование общественных деятелей и “призывы к восстанию, организацию протестов с целью вывести из строя целые подразделения в армии и нарушений закона во многих других областях”.



“Общественность должна получить ответ на вопрос — какова политика правоприменения, и является ли она единой политикой? - сказал он.



Крайне правый министр от партии “Оцма Иегудит” Ицхак Вассерлаф перед заседанием кабинета направил другим министрам письмо, в котором пригрозил подать в суд с петицией против Бахарав-Миара, если она не даст ответов, сообщил 12-й канал.



