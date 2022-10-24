



Нетаниягу: иранские беспилотники могут стать угрозой и для Израиля

Биньямин Нетаниягу прокомментировал использование Россией иранских дронов-камикадзе, предупредив, что, если санкции в отношении Тегерана будут сняты с новой ядерной сделкой, угроза таких беспилотников резко возрастет.



"Новые иранские беспилотники — смертельны", — сказал он.



"Это смертоносное оружие, и его используют не так, как следует, то есть для нападения на мирных жителей. Те, кто выступал за ядерную сделку с Ираном, могут почувствовать вкус того, что их ждет, и мы все равно почувствуем этот вкус. Вы собираетесь дать аятоллам ядерное оружие? Вы собираетесь заключить с ними сделку, которая даст им сотни миллиардов долларов, чтобы они могли производить больше этих смертоносных дронов для нападения, в конечном счете, на израильтян, американцев и других?", - добавил Нетаниягу.



Глава оппозиции также отверг предположение о том, что Израиль "встал на сторону России".



"Это не простой вопрос, но это вопрос, который необходимо решить прямо, и я сделаю это, если меня изберут. Узнаем через две недели", - заключил глава "Ликуда".