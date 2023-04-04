



Нетаниягу: Иран несет ответственность за 95% угроз в адрес Израиля

Иран стоит почти за всеми угрозами в адрес Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник, всего через день после того, как ЦАХАЛ сбил иранский беспилотник , вошедший в воздушное пространство страны из Сирии.



“Иран несет ответственность за 95% угроз безопасности против нас, включая те, с которыми вы имеете дело как прямо, так и косвенно“, — сказал Нетаниягу во время тоста перед Песахом с ШАБАК. Он добавил, что “конечно, мы должны бороться с новыми угрозами; это наша возможность как государства еврейского народа“.



В последние дни Нетаниягу прилагает все усилия, чтобы подчеркнуть, что внутренние беспорядки по поводу судебной реформы его правительства не повлияют на его способность справляться с угрозами безопасности, исходящими от палестинцев, "Хизбаллы" или Ирана.



