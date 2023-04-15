



Нетаниягу и Смотрич – Moody's: С божьей помощью экономика останется сильной

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с совместным заявлением в ответ ведущему рейтинговому агентству Moody's, которое вчера понизило экономический прогноз Израиля с позитивного на стабильный.



“Экономика Израиля стабильна и прочна, и с Божьей помощью она останется такой”, – говорится в заявлении.



Отвечая на оценку Moody's о том, что планы правительства по перестройке судебной системы повлияли на кредитные перспективы Израиля, Нетаниягу и Смотрич сказали: “Обеспокоенность, которую аналитики Moody's высказывают по поводу общественных споров и их влияния на политическую и экономическую стабильность Израиля, естественна для тех, кто этого не. знает силу израильского общества”.



“Как те, кто верит в силу израильского общества, его единство и его способность преодолевать споры и кризисы, как мы делали это много раз в прошлом, мы убеждены, что с Божьей помощью так будет и в этот раз” –- добавляется в заявлении.