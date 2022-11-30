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Нетаниягу и Смотрич близки к подписанию коалиционного соглашения
30.11.2022 10:18 Алина Груднева

Нетаниягу и Смотрич близки к подписанию коалиционного соглашения

Соглашение между Ликудом и Религиозным сионизмом может быть подписано уже сегодня вечером, 30 ноября.

 
Об этом 12-му каналу израильского ТВ сообщили источники.
 
Биньямин Нетаниягу и Бецалель Смотрич встретились в рамках коалиционных переговоров во вторник вечером в попытке достичь соглашения по вопросам, которые до сих пор остаются нерешенными. 
 
По итогам встречи глава Религиозного сионизма сказал, что есть прогресс. 
 
У Нетаниягу есть еще в запасе 12 дней на сформирование правительства. Ранее стало известно, что он намерен просить президента Ицхака Герцога о продлении срока мандата.

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