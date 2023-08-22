Нетаниягу и мэр Нью-Йорка отведали мясо, выращенное в лаборатории
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в Иерусалиме встречу с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.
По данным канцелярии главы израильского правительства, стороны обсудили сотрудничество в сферах технологий, инноваций и туризма.
"Вы являетесь большим другом Израиля. Вы живете в городе, который является интеллектуальным, культурным и финансовым центром мира. Мы тоже является своего рода центром", - сказал Нетаниягу.
По итогам встречи они посетили выставку Aleph Farms, где отведали выращенное в израильской лаборатории мясо и другую продукцию компании.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס, בלשכת רה״מ בירושלים.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) August 22, 2023
בפגישה דנו הצדדים על האפשרויות הבלתי מוגבלות לשיתוף פעולה בין העיר ניו יורק לבין מדינת ישראל, בתחומים של טכנולוגיה, חדשנות ותיירות. https://t.co/IVaqw8Fu8N pic.twitter.com/eCkUDQc4nr