



Нетаниягу и мэр Нью-Йорка отведали мясо, выращенное в лаборатории

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в Иерусалиме встречу с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.



По данным канцелярии главы израильского правительства, стороны обсудили сотрудничество в сферах технологий, инноваций и туризма.



"Вы являетесь большим другом Израиля. Вы живете в городе, который является интеллектуальным, культурным и финансовым центром мира. Мы тоже является своего рода центром", - сказал Нетаниягу.



По итогам встречи они посетили выставку Aleph Farms, где отведали выращенное в израильской лаборатории мясо и другую продукцию компании.