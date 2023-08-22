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Нетаниягу и мэр Нью-Йорка отведали мясо, выращенное в лаборатории
22.08.2023 20:22 Алина Груднева

Нетаниягу и мэр Нью-Йорка отведали мясо, выращенное в лаборатории

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в Иерусалиме встречу с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

По данным канцелярии главы израильского правительства, стороны обсудили сотрудничество в сферах технологий, инноваций и туризма.

"Вы являетесь большим другом Израиля. Вы живете в городе, который является интеллектуальным, культурным и финансовым центром мира. Мы тоже является своего рода центром", - сказал Нетаниягу.

По итогам встречи они посетили выставку Aleph Farms, где отведали выращенное в израильской лаборатории мясо и другую продукцию компании.

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