



Нетаниягу и "Ликуд" набирают популярность после операции "Щит и стрела"

По данным последнего опроса, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 28 мест в Кнессете, а партия "Маханэ Мамлахти" - 26.



Другие политические партии поделили голоса следующим образом:

"Еш Атид": 18

"Шас": 10

Религиозная сионистская партия и "Оцма Иегудит": 10

"Яадут а-Тора": 7

НДИ: 6

"Объединенный арабский список": 5

"Хадаш-Тааль": 5

"Мерец": 5

"Балад" и "Авода" не преодолели бы избирательный порог и не прошли бы в Кнессет.В итоге коалиционные партии получили 55 мест, а бывшая коалиция Беннета-Лапида - 60. Оставшиеся 5 мест получила партия "Хадаш-Тааль".На вопрос, кто лучше подходит на пост премьер-министра, Биньямин Нетаниягу или Яир Лапид, голоса респондентов разделились так:Нетаниягу: 43%Лапид: 33%Ни тот, ни другой: 24%На вопрос, кто лучше подходит на пост премьер-министра, Биньямин Нетаниягу или Бени Ганц, 40% голосов получил действующий премьер, Ганца поддержали 41%. Еще 19% заявили, что не поддерживают ни одного из предложенных кандидатов.Опрос был проведен 14 мая 2023 года, в нем приняли участие 605 человек старше 18 лет, которые представляют собой репрезентативную часть взрослого израильского общества. Погрешность составляет 4,0%.