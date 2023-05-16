Нетаниягу и "Ликуд" набирают популярность после операции "Щит и стрела"
По данным последнего опроса, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 28 мест в Кнессете, а партия "Маханэ Мамлахти" - 26.
Другие политические партии поделили голоса следующим образом:
- "Еш Атид": 18
- "Шас": 10
- Религиозная сионистская партия и "Оцма Иегудит": 10
- "Яадут а-Тора": 7
- НДИ: 6
- "Объединенный арабский список": 5
- "Хадаш-Тааль": 5
- "Мерец": 5
В итоге коалиционные партии получили 55 мест, а бывшая коалиция Беннета-Лапида - 60. Оставшиеся 5 мест получила партия "Хадаш-Тааль".
На вопрос, кто лучше подходит на пост премьер-министра, Биньямин Нетаниягу или Яир Лапид, голоса респондентов разделились так:
Нетаниягу: 43%
Лапид: 33%
Ни тот, ни другой: 24%
На вопрос, кто лучше подходит на пост премьер-министра, Биньямин Нетаниягу или Бени Ганц, 40% голосов получил действующий премьер, Ганца поддержали 41%. Еще 19% заявили, что не поддерживают ни одного из предложенных кандидатов.
Опрос был проведен 14 мая 2023 года, в нем приняли участие 605 человек старше 18 лет, которые представляют собой репрезентативную часть взрослого израильского общества. Погрешность составляет 4,0%.