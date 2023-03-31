



Нетаниягу и Левин поблагодарили сторонников правовой реформы

Незадолго до начала Шаббата, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин поблагодарили сторонников правовой реформы за поддержку.



"Если у другой стороны будут добрые намерения, мы сможем достичь взаимопонимания", - сказал Нетаниягу, комментируя стартовавшие у президента Ицхака Герцога переговоры с оппозицией.



В свою очередь, Левин поблагодарил тех, кто вышел на этой неделе на демонстрацию в поддержку правовой реформы.



"Ваша поддержка очень воодушевляет. Мы не откажемся от своего права на справедливое правосудие", - отметил он.

