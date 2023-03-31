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Нетаниягу и Левин поблагодарили сторонников правовой реформы
31.03.2023 18:47 Алина Груднева

Нетаниягу и Левин поблагодарили сторонников правовой реформы

Незадолго до начала Шаббата, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин поблагодарили сторонников правовой реформы за поддержку.

"Если у другой стороны будут добрые намерения, мы сможем достичь взаимопонимания", - сказал Нетаниягу, комментируя стартовавшие у президента Ицхака Герцога переговоры с оппозицией.

В свою очередь, Левин поблагодарил тех, кто вышел на этой неделе на демонстрацию в поддержку правовой реформы.

"Ваша поддержка очень воодушевляет. Мы не откажемся от своего права на справедливое правосудие", - отметил он.
 

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