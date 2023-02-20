



Нетаниягу и Лапид проведут встречу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид вечером, 20 февраля, проведут личную встречу.



Она состоится на фоне обострения политической напряженности из-за продвижения правительственного плана правовой реформы.



Как стало известно, Нетаниягу и Лапид встретится для обычного брифинга по вопросам в сфере безопасности. Источник в офисе лидера оппозиции отметил, что мероприятие будет касаться исключительно этого вопроса.



"Диалога (в отношении судебной реформы, - ред.) нет и не будет, пока не будут остановлены все законодательные процессы", - подчеркнул источник.

