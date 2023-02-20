Новости » Политика
Нетаниягу и Лапид проведут встречу
20.02.2023 17:08 Алина Груднева

Нетаниягу и Лапид проведут встречу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид вечером, 20 февраля, проведут личную встречу.

Она состоится на фоне обострения политической напряженности из-за продвижения правительственного плана правовой реформы.

Как стало известно, Нетаниягу и Лапид встретится для обычного брифинга по вопросам в сфере безопасности. Источник в офисе лидера оппозиции отметил, что мероприятие будет касаться исключительно этого вопроса.

"Диалога (в отношении судебной реформы, - ред.) нет и не будет, пока не будут остановлены все законодательные процессы", - подчеркнул источник.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы