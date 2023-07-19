



Нетаниягу и Лапид довольны выступлением Герцога

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу похвалил президента Ицхака Герцога за выступление перед американским Конгрессом.



Он сказал, что это была важная речь лидера государства.



"Он выразил нашу твердую и решительную позицию против Ирана. Вместе мы выстоим, вместе мы победим", — написал Нетаниягу.



К поздравлениям Геоцога присоединился также лидер оппозиции Яир Лапид.



По его словам, президент показал "прекрасное лицо демократического Израиля и подчеркнул наши общие ценности: равные права, свобода слова и независимая судебная система".

