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Нетаниягу и Лапид довольны выступлением Герцога
19.07.2023 19:30 Алина Груднева

Нетаниягу и Лапид довольны выступлением Герцога

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу похвалил президента Ицхака Герцога за выступление перед американским Конгрессом.

Он сказал, что это была важная речь лидера государства.

"Он выразил нашу твердую и решительную позицию против Ирана. Вместе мы выстоим, вместе мы победим", — написал Нетаниягу.

К поздравлениям Геоцога присоединился также лидер оппозиции Яир Лапид.

По его словам, президент показал "прекрасное лицо демократического Израиля и подчеркнул наши общие ценности: равные права, свобода слова и независимая судебная система".
 

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