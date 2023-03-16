



Нетаниягу и главы коалиции отвергли компромисс Герцога

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его партнеры по коалиции в среду вечером отвергли выдвинутое президентом Исааком Герцогом предложение о широко согласованной реформе судебной системы.



Со своей стороны, лидеры оппозиции выразили осторожное одобрение этой концепции как основы для переговоров, в то же время обрушившись на правительство за то, что оно так легко отвергло то, что Герцог представил как последний, лучший шанс избежать катастрофического разрыва ткани израильского общества.



План Герцога, составленный “после долгих недель обсуждений с многочисленными экспертами в области права из разных политических кругов”, направлен на решение важнейших аспектов взаимоотношений между ветвями власти Израиля, включая выбор судей и судебное рассмотрение законодательства Кнессета, а также на закрепление основных гражданских прав в Основных законах Израиля.



Представляя его в среду вечером, президент сказал, что его концепция призвана послужить основой для законодательства в Кнессете, которое будет продвигаться при широкой поддержке.



Но все надежды на то, что это предложение приблизит коалицию и оппозицию к соглашению, были быстро развеяны, так как в течение часа после дебюта оно было решительно отвергнуто ведущими правыми законодателями.



Перед вылетом в Берлин Нетаниягу сказал: "К сожалению, то, что предлагает президент, не было согласовано коалицией, и центральные элементы предложения, которое он сделал, просто увековечивают существующую ситуацию и не приносят необходимого баланса между ветвями власти. Это печальная правда".



"Любая попытка достичь соглашения и поговорить, безусловно, уместна", - добавил он, но обвинил оппозицию в том, что она не готова сесть за стол переговоров. "Представители коалиции ходили и разговаривали с президентом снова и снова, в то время как представители оппозиции не были готовы даже к одной дискуссии".



Секретарь кабинета министров Йоси Фукс назвал предложение Герцога "односторонней" инициативой, которая не была одобрена никем из членов коалиции.



Министр транспорта Мири Регев из Ликуда сказала, что автором предложения, похоже, была председатель Верховного суда Эстер Хают.



"Эта концепция оскорбляет интеллект общественности. Она занимает четкую сторону, направленную против нации и суверена", - сказала она.



Депутат от Ликуда Боаз Бисмут назвал это "рамочной программой оппозиции, а не президента".



Спикер Кнессета Амир Охана, также представляющий Ликуд, выразил признательность Герцогу за его усилия, но сказал, что набросок "не дает ответа на проблемы взаимоотношений между судебной системой, Кнессетом и правительством".



"Мы несем ответственность за демократию и правление народа", - добавил он. "Кнессет - верный представитель воли народа, и он принимает решения. Если возможно, по широкому согласию, а если нет - большинством голосов", - говорит Охана.



Министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий крайне правую партию "Религиозный сионизм", сказал, что уважает Герцога, но отверг предложение как уступку противникам капитального изменения правовой системы.



"Народ высказал свое мнение на последних выборах, и это должно быть отправной точкой любой дискуссии", - написал он в Твиттере.



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, член крайне правой партии "Оцма Йегудит", ответил на предложение Герцога в Твиттере двумя словами: "Реформы сейчас".