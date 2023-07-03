



Нетаниягу и Герцог: США – большой друг и незаменимый союзник Израиля

Выступая на английском языке на мероприятии, посвященном Дню независимости США, премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркивает, что США - “незаменимый и неотъемлемый союзник”.



“Америка предоставила Израилю моральную и политическую поддержку против тех, кто хочет уничтожить нас, единственное еврейское государство“, — говорит он.



“Сотрудничество в области безопасности никогда не было лучше, обмен разведывательными данными никогда не был более глубоким“, — отмечает премьер-министр.



“Америка победила силы тоталитаризма, но мы также должны помнить основную истину: свобода бесценна и никогда не бывает бесплатной, — продолжает Нетаниягу. - Пока я говорю, наши войска с непоколебимой решимостью и силой духа борются с террористами, делая все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В ближайшие месяцы Израиль и Америка будут тесно сотрудничать, чтобы предотвратить опасность, исходящую от Ирана, и воспользоваться возможностью расширить круг мира“.



Президент Ицхак Герцог также заявил, что “у Израиля нет большего друга, чем Соединенные Штаты Америки“.



“Государство Израиль снова вынуждено бороться с ненавистью, — говорит он о продолжающейся операции в Дженине. — Я молюсь, чтобы они завершили свою миссию и вернулись домой целыми и невредимыми“.



“Мы разделяем упрямую надежду на то, что даже когда мы боремся, мы делаем это для достижения конечной цели мира и процветания для всех“, — говорит Герцог.



"Я с нетерпением жду возможности поделиться уникальной историей Израиля с американским народом от имени каждого израильтянина, - говорит он в преддверии своей поездки в Конгресс США в конце этого месяца, - историей нации, которая восстала, как феникс, из пепла разрушения. Пусть земля свободных, родина храбрых и эта земля Израиля знает только мир, процветание и успех".



