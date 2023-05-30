



Нетаниягу и Герцог поздравили Эрдогана с победой: обещают улучшить отношения

Израильский лидер в понедельник поздно вечером поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он поздравил его с победой на выборах и призвал к дальнейшему улучшению отношений между двумя странами региона.



Ицхак Герцог, сыгравший важную роль в недавних усилиях по восстановлению отношений с Турцией, говорил с Эрдоганом о "важности совместной работы для защиты стабильности, укрепления регионального мира и углубления плодотворного сотрудничества между двумя странами", говорится в заявлении офиса президента.



Герцог и Эрдоган также выразили надежду на то, что они скоро встретятся, говорится в заявлении.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также позже поговорил с президентом Турции и поздравил его с победой. Два лидера договорились продолжить работу по укреплению связей между странами и вывести их на "новые вершины", говорится в сообщении офиса Нетаниягу.



Согласно сообщению, Эрдоган еще раз поблагодарил Израиль за поисково-спасательные работы во время недавнего смертоносного землетрясения в Турции.



Тем временем Нетаниягу сказал Эрдогану, что он "привержен расширению круга мира" на Ближнем Востоке.





