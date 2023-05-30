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Нетаниягу и Герцог поздравили Эрдогана с победой: обещают улучшить отношения
30.05.2023 09:15 Ирина Демьянова

Нетаниягу и Герцог поздравили Эрдогана с победой: обещают улучшить отношения

Израильский лидер в понедельник поздно вечером поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он поздравил его с победой на выборах и призвал к дальнейшему улучшению отношений между двумя странами региона.

Ицхак Герцог, сыгравший важную роль в недавних усилиях по восстановлению отношений с Турцией, говорил с Эрдоганом о "важности совместной работы для защиты стабильности, укрепления регионального мира и углубления плодотворного сотрудничества между двумя странами", говорится в заявлении офиса президента.

Герцог и Эрдоган также выразили надежду на то, что они скоро встретятся, говорится в заявлении.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также позже поговорил с президентом Турции и поздравил его с победой.  Два лидера договорились продолжить работу по укреплению связей между странами и вывести их на "новые вершины", говорится в сообщении офиса Нетаниягу.

Согласно сообщению, Эрдоган еще раз поблагодарил Израиль за поисково-спасательные работы во время недавнего смертоносного землетрясения в Турции.

Тем временем Нетаниягу сказал Эрдогану, что он "привержен расширению круга мира" на Ближнем Востоке.


 

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