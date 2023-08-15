



Нетаниягу и Галант выступили против нападок на ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант выпустили совместное заявление относительно нападок на высшее руководство ЦАХАЛа со стороны членов коалиции.



"Мы полностью поддерживаем начальника Генштаба ЦАХАЛа и отвергаем любые нападки в отношении сил безопасности", - сказано в совместном заявлении.



Нетаниягу и Галант подчеркнули, что работают в тесном сотрудничестве с командирами и офицерами.



"Поддерживаем командиров и солдат ЦАХАЛа, которые круглосуточно работают над обеспечением безопасности Израиля и граждан страны", - подчеркнули они.



Такая реакция последовала за рядом заявлений с критикой в отношении военного руководства Израиля.



Ранее сын премьер-министра поделился публикацией, которая гласила о том, что начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви не расправился с отказниками.



Аналогичным образом 15 августа высказался министр регионального развития Давид Амсалем, призвавший бросать за решетку тех, кто поддерживает бунт резервистов.