Нетаниягу и Галант вместе явились на церемонию праздника Пейсах к бойцам ЦАХАЛа
В понедельник, 3 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл на церемонию по случаю праздника Песах на военный объект "Адам" вместе с министром обороны Йоавом Галантом.
"Наша главная задача - укрепить единство. Политику стоит оставить за воротами базы", - сказал Нетаниягу, имея в виду его решение уволить Галанта.
Министр обороны, в свою очередь, сказал, что необходимо выступить единым фронтом перед лицом попыток врага причинить вред израильтянам.
"Угрозы в отношении нас велики, и они исходят из одного источника — Ирана, который даже пытается вербовать граждан с территории Израиля", - сказал Галант.
מצדיע לכוחות הביטחון שלנו שעובדים קשה מאוד בימים האחרונים. חג פסח שמח, כשר ושקט לכולנו 🇮🇱 pic.twitter.com/a8JFTwm8O3— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 3, 2023