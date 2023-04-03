



Нетаниягу и Галант вместе явились на церемонию праздника Пейсах к бойцам ЦАХАЛа

В понедельник, 3 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл на церемонию по случаю праздника Песах на военный объект "Адам" вместе с министром обороны Йоавом Галантом.



"Наша главная задача - укрепить единство. Политику стоит оставить за воротами базы", - сказал Нетаниягу, имея в виду его решение уволить Галанта.



Министр обороны, в свою очередь, сказал, что необходимо выступить единым фронтом перед лицом попыток врага причинить вред израильтянам.



"Угрозы в отношении нас велики, и они исходят из одного источника — Ирана, который даже пытается вербовать граждан с территории Израиля", - сказал Галант.



