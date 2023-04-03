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Нетаниягу и Галант вместе явились на церемонию праздника Пейсах к бойцам ЦАХАЛа
03.04.2023 19:07 Алина Груднева

Нетаниягу и Галант вместе явились на церемонию праздника Пейсах к бойцам ЦАХАЛа

В понедельник, 3 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл на церемонию по случаю праздника Песах на военный объект "Адам" вместе с министром обороны Йоавом Галантом.

"Наша главная задача - укрепить единство. Политику стоит оставить за воротами базы", - сказал Нетаниягу, имея в виду его решение уволить Галанта.

Министр обороны, в свою очередь, сказал, что необходимо выступить единым фронтом перед лицом попыток врага причинить вред израильтянам.

"Угрозы в отношении нас велики, и они исходят из одного источника — Ирана, который даже пытается вербовать граждан с территории Израиля", - сказал Галант.

 

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