



Нетаниягу и Галант проведут оценку ситуации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет в ближайшее время оценку ситуации после теракта в Иорданской долине на перекрестке Хамра.



Параллельно аналогичное совещание с высокопоставленными представителями оборонного ведомства и сил безопасности проведет министр обороны Йоав Галант.



Напомним, что в результате расстрела израильского автомобиля погибли две женщины в возрасте 20 лет, и тяжело ранена 45-летняя женщина.



Террористам удалось скрыться с места нападения. В настоящее время ведется их поиск, в связи с чем район Иерихона был перекрыт.

