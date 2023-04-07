Новости » Политика
Нетаниягу и Галант проведут оценку ситуации
07.04.2023 12:45 Алина Груднева

Нетаниягу и Галант проведут оценку ситуации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет в ближайшее время оценку ситуации после теракта в Иорданской долине на перекрестке Хамра.

Параллельно аналогичное совещание с высокопоставленными представителями оборонного ведомства и сил безопасности проведет министр обороны Йоав Галант.

Напомним, что в результате расстрела израильского автомобиля погибли две женщины в возрасте 20 лет, и тяжело ранена 45-летняя женщина.

Террористам удалось скрыться с места нападения. В настоящее время ведется их поиск, в связи с чем район Иерихона был перекрыт.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы