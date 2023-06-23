



Нетаниягу и Эрдоган намерены встретиться в июле

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться в Анкаре в июле.



Переговоры между ними могут вращаться вокруг возможного экспорта природного газа с месторождения за пределами Газы в Европу через Турцию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.



Согласно источникам, сбои в цепочке поставок, вызванные вторжением России в Украину, подтолкнули две страны к дальнейшему укреплению связей после десятилетнего перерыва в отношениях.



На этой неделе Нетаниягу заявил, что Израиль будет работать над разработкой газового месторождения, после десятилетия неудачных попыток, в качестве шага, направленного на поддержку слабеющей экономики Палестинской автономии.



Турция стремится построить газопровод для доставки газа из Израиля в Европу, но, по мнению некоторых экспертов, Израиль мало заинтересован в энергетическом сотрудничестве с Анкарой.



Посольство Израиля в Анкаре и турецкое правительство отказались комментировать данную информацию.





