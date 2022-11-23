



Нетаниягу и Дери договорились

Биньямин Нетаниягу встретился 23 ноября с Арье Дери.



Политики договорились, что ШАС получит портфель министра внутренних дел и портфель министра здравоохранения, а через два года он и должность министра финансов.



Кроме того, ШАС получит полный контроль по делам религий.



Также достигнуто соглашение с Яадут А-Тора - партия получит министерство жилищного строительства во главе которого будет Ицхак Голдкнопф, министерство по делам Иерусалима ( Меир Фореш) и министерство социального равенства, которое получит Ури Маклев.



Нетаниягу прежнему сталкивается с трудностями в переговорах с председателем религиозного сионизма Бецалелем Смотричем. Смотрич требует министерство финансов, где он будет работать в первую очередь, офис, отвечающий за поселения и министерство иммиграции и абсорбции