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Нетаниягу и Дери договорились
23.11.2022 17:40 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу и Дери договорились

Биньямин Нетаниягу встретился 23 ноября с Арье Дери.

Политики  договорились, что ШАС получит портфель министра внутренних дел и  портфель  министра здравоохранения, а через два года он и должность министра финансов. 

Кроме того, ШАС получит полный контроль по делам религий.

Также достигнуто соглашение с Яадут А-Тора - партия получит министерство жилищного строительства во главе которого будет Ицхак Голдкнопф, министерство по делам Иерусалима ( Меир Фореш)  и министерство социального равенства, которое получит Ури Маклев.

Нетаниягу прежнему сталкивается с трудностями в переговорах с председателем религиозного сионизма  Бецалелем Смотричем. Смотрич требует министерство финансов, где он будет работать в первую очередь, офис, отвечающий за поселения и министерство иммиграции и абсорбции

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