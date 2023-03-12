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Нетаниягу и Дери договорились назначить стратега ШАС консулом в Лос-Анджелесе
12.03.2023 21:21 Евгения Маркова

Нетаниягу и Дери договорились назначить стратега ШАС консулом в Лос-Анджелесе

Глава ШАС Арье Дери и премьер-министр Биньямин Нетаниягу договорились о назначении следующего консула Израиля в Лос-Анджелесе, сообщает общественная телерадиокомпания Kan.

В ближайшие недели на эту должность будет назначен Исраэль Бахар, который на последних выборах был главным политическим стратегом партии ШАС.

Бахар, который заменит уходящего посланника Хиллела Ньюмана, в прошлом принимал участие в разработке предвыборных кампаний нескольких других партий.

 

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