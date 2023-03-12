



Нетаниягу и Дери договорились назначить стратега ШАС консулом в Лос-Анджелесе

Глава ШАС Арье Дери и премьер-министр Биньямин Нетаниягу договорились о назначении следующего консула Израиля в Лос-Анджелесе, сообщает общественная телерадиокомпания Kan.



В ближайшие недели на эту должность будет назначен Исраэль Бахар, который на последних выборах был главным политическим стратегом партии ШАС.



Бахар, который заменит уходящего посланника Хиллела Ньюмана, в прошлом принимал участие в разработке предвыборных кампаний нескольких других партий.



