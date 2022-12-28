



Нетаниягу и Бен-Гвир введут налог на левые организации и фонды

Коалиционные соглашения между партией "Оцма Йегудит" и партией "Ликуд" предусматривают, что в течение шести месяцев коалиция примет закон о введении налога на пожертвования, перечисляемые иностранными правительствами израильским организациям.



Этот закон направлен на то, чтобы обложить налогами крайне левые ассоциации, которые получают свои бюджеты от иностранных государств.



Другой важный пункт коалиционного соглашения гласит, что в течение шести месяцев после формирования правительства будет принят закон о запрете вывешивания флага ООП в учреждениях, поддерживаемых государством, и в местных органах власти.



Это два раздела, которые движение Им Тирцу представило в последние месяцы в ходе переговоров и встреч с депутатами Кнессета от национального лагеря и попросило включить их в соглашения.

