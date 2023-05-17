



Нетаниягу и Бен-Гвир встретились, чтобы сгладить кризис коалиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встретились, чтобы разрешить назревающий коалиционный кризис из-за бюджетных ассигнований после того, как партия Бен-Гвира "Оцма Иегудит" покинула Кнессет во время голосования в зале.



Источник, близкий к Бен-Гвиру, говорит, что премьер-министр согласился с тем, что проблема есть и нужно найти решение. Однако в ходе короткой встречи решение так и не было достигнуто.



"Мы требуем равенства", — говорит источник, ссылаясь на тот факт, что их партийное министерство Негева и Галилеи получило 460 миллионов шекелей в виде дискреционных фондов, в то время как религиозный сионизм получил более миллиарда шекелей для партийных министерств и ультраортодоксальных партий, а также 3,7 миллиарда шекелей на поддержку студентов ешив.



"Оцма Иегудит" не назвала конкретную желаемую цифру.

