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Нетаниягу и Байден сделают заявление
08.10.2023 18:05 Алина Груднева

Нетаниягу и Байден сделают заявление

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу второй вечер подряд выступит с официальным заявлением относительно ситуации в его стране.

Об этом в комментарии The Times of Israel сказал представитель канцелярии главы израильского правительства.

Ожидается также, что сегодня выступит и президент США Джо Байден, который пообещал Израилю военную помощь. Также в 19:00 ожидается выступление президента Израиля Ицхака Герцога. 

Как сообщалось ранее, военно-политический кабинет утвердил введение военного положения и проведение военных действий, что соответствует Основному закону Государства Израиль (раздел Правительство, статья 40). Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00.

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