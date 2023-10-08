



Нетаниягу и Байден сделают заявление

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу второй вечер подряд выступит с официальным заявлением относительно ситуации в его стране.



Об этом в комментарии The Times of Israel сказал представитель канцелярии главы израильского правительства.



Ожидается также, что сегодня выступит и президент США Джо Байден, который пообещал Израилю военную помощь. Также в 19:00 ожидается выступление президента Израиля Ицхака Герцога.



Как сообщалось ранее, военно-политический кабинет утвердил введение военного положения и проведение военных действий, что соответствует Основному закону Государства Израиль (раздел Правительство, статья 40). Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00.