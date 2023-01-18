



Нетаниягу и американские сенаторы обсудили иранскую угрозу

Канцелярия премьер-министра сообщила подробности встречи Биньямина Нетаниягу с двухпартийной делегацией сенаторов, представляющих лобби "Соглашений Авраама" в американском Конгрессе, во главе с сенатором-демократом Джеки Розен и сенатором-республиканцем Джеймсом Ланкфордом.



Как отмечается, стороны, среди прочего, обсудили и иранскую угрозу.



Глава правительства представил израильское видение иранской угрозы и путей противодействия ей с использованием военного, экономического и политического давления, а также укрепления потенциала сотрудничества в этом вопросе.



Во встрече приняли участие министр по стратегическим делам Рон Дермер, глава СНБ Цахи Анегби, посол Израиля в США Майк Герцог и посол США в Израиле Томас Найдс.



Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.