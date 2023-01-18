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Нетаниягу и американские сенаторы обсудили иранскую угрозу | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.
18.01.2023 18:37 Ольга Белозерова

Нетаниягу и американские сенаторы обсудили иранскую угрозу

Канцелярия премьер-министра сообщила подробности встречи Биньямина Нетаниягу с  двухпартийной делегацией сенаторов, представляющих лобби "Соглашений Авраама" в американском Конгрессе, во главе с сенатором-демократом Джеки Розен и сенатором-республиканцем Джеймсом Ланкфордом.

Как отмечается, стороны, среди прочего, обсудили и иранскую угрозу.

Глава правительства представил израильское видение иранской угрозы и путей противодействия ей с использованием военного, экономического и политического давления, а также укрепления потенциала сотрудничества в этом вопросе.
 
Во встрече приняли участие министр по стратегическим делам Рон Дермер, глава СНБ Цахи Анегби, посол Израиля в США Майк Герцог и посол США в Израиле Томас Найдс.

Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.

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