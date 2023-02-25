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Нетаниягу хочет “ударить кулаком” по протестующим против судебной реформы
25.02.2023 07:59 Наталья Богинская

Нетаниягу хочет “ударить кулаком” по протестующим против судебной реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что хочет “ударить кулаком” по протестующим против судебной реформы и сравнил демонстрантов с противниками прививок во время пятничного митинга.

“Я хочу нанести им удар, победить их”, – сказал Нетаниягу во время встречи коалиции, сообщает 12 канал.

Он сравнил демонстрантов с теми, кто выступал против предыдущих инициатив, которые он продвигал на посту премьер-министра, включая приобретение им первых вакцин от COVID-19.

“Те же люди, которые протестовали против газового соглашения или против вакцин против коронавируса, – это те же люди, которые протестуют сегодня”, – сказал Нетаниягу. “Точно так же, как тогда говорили, что газовая сделка нанесет ущерб, так и сегодня говорят, что это сделает реформа. Мы должны опровергнуть ложь”.

Офис Нетаниягу заявил в ответ на сообщение, что он говорил фигурально.

“Когда премьер-министр употребил слово “ударить”, он имел в виду нанести удар по лживым доводам тех, кто сеет панику, а не бить кого-либо физически”, – заявили в канцелярии премьер-министра.

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